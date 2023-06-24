Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Begini Kata Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:57 WIB
Soal Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Begini Kata Erick Thohir
Erick Thohir tatap Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, berbicara soal target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan belum mau memikirkan target Timnas Indonesia U-17 di ajang itu karena timnya saja belum terbentuk.

Erick Thohir mengatakan hal terpenting saat ini adalah membentuk Timnas Indonesia U-17 yang siap bersaing lebih dahulu. Itu menjadi fokus utama pihaknya saat ini.

Timnas Indonesia U-17

Erick mengatakan membentuk skuad yang bisa bersaing memang tidak mudah dengan waktu yang mepet. Namun, pihaknya akan berusaha memaksimalkan dengan waktu itu.

"Mengenai prestasi timnas, saya tidak mau mencanangkan hari ini. Sebab, belum ada persiapan sama sekali dan waktunya sangat mepet, 4 bulan," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Saya tahu mempersiapkan tim nasional itu bukan hal yang mudah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630127/saksikan-aksi-dari-timnas-terkuat-di-eropa-siap-beradu-di-eufa-european-qualifiers-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-dez.jpg
Saksikan Aksi Dari Timnas Terkuat Di Eropa Siap Beradu Di EUFA European Qualifiers LIVE dan Ekslusif Hanya Di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement