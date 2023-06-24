Soal Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Begini Kata Erick Thohir

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, berbicara soal target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan belum mau memikirkan target Timnas Indonesia U-17 di ajang itu karena timnya saja belum terbentuk.

Erick Thohir mengatakan hal terpenting saat ini adalah membentuk Timnas Indonesia U-17 yang siap bersaing lebih dahulu. Itu menjadi fokus utama pihaknya saat ini.

Erick mengatakan membentuk skuad yang bisa bersaing memang tidak mudah dengan waktu yang mepet. Namun, pihaknya akan berusaha memaksimalkan dengan waktu itu.

"Mengenai prestasi timnas, saya tidak mau mencanangkan hari ini. Sebab, belum ada persiapan sama sekali dan waktunya sangat mepet, 4 bulan," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Saya tahu mempersiapkan tim nasional itu bukan hal yang mudah," lanjutnya.