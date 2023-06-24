Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Argentina Ini Dibuat Heran Lihat Pemain Indonesia Makan Ayam Goreng hingga Donat Sebelum dan saat Jeda Pertandingan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:51 WIB
Pemain Argentina Ini Dibuat Heran Lihat Pemain Indonesia Makan Ayam Goreng hingga Donat Sebelum dan saat Jeda Pertandingan
Gustavo Chena kala merumput. (Foto: Instagram/@gustavochena)
A
A
A

PESEPAKBOLA Argentina, Gustavo Chena, merasa heran dengan pola makan pemain Indonesia saat bertanding, khususnya sebelum dan saat jeda laga. Pasalnya, pemain Indonesia mengonsumsi makanan seperti ayam goreng, donat, pizza, hingga coklat.

Gustavo Chena mengetahui menu makanan itu karena pernah berkarier di Indonesia sejak 2003. Dia pernah membela Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, PSIS Semarang, Deltras Sidoarjo, hingga Gresik United.

Gustavo Chena

Gelandang berusia 40 tahun itu pun bercerita pengalamannya berkarier di Indonesia. Ada hal yang membuatnya terkejut, yakni pola makan pemain.

Gustavo Chena bercerita meja ruang ganti pemain Indonesia kerap dipenuhi dengan makanan seperti pizza, ayam goreng, hamburger, donat, hingga coklat. Dia merasa heran melihat pemandangan itu karena seharusnya makanan sehat yang disuguhkan untuk pemain.

Mendapati kondisi ini, Gustavo Chena tak tinggal diam. Dia pernah bahkan mengaku pernah bertengkar dengan staf pelatih di timnya saat berkarier di Indonesia karena kondisi makanan itu.

“Mereka makan ayam goreng sebelum pertandingan atau, saat turun minum, mereka makan hamburger, coklat, atau donat. Mereka telah mempertahankan kebiasaan ini sejak lama karena tidak ingin mengubahnya,” ujar Chena, dikutip dari Infobae, Sabtu (24/6/2023).

“Suatu hari, saat bermain di salah satu klub, saya bertengkar dengan manajer karena setelah babak pertama, di ruang ganti, alih-alih meja penuh dengan buah-buahan, yogurt atau sereal, ada sekotak pizza dan donat,” lanjutnya.

“Saya mengatakan kepada mereka, ‘Mereka gila, bagaimana mereka akan makan donat sebelum bermain di babak kedua.’ Tetapi karena mereka terbiasa, jika tidak, mereka merasa tidak enak,” lanjutnya.

