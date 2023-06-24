Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Lionel Messi, Pesepakbola Komplet yang Rayakan Ulang Tahun Ke-36 Hari Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:32 WIB
Profil Lionel Messi, Pesepakbola Komplet yang Rayakan Ulang Tahun Ke-36 Hari Ini
Lionel Messi berulang tahun hari ini. (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

PROFIL Lionel Messi akan diulas Okezone. Pesepakbola komplet asal Argentina ini diketahui tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada hari ini.

Ya, Messi yang lahir di Rosario, Argentina, pada 24 Juni 1987 hari ini sedang bersukacita karena memperingati hari ulang tahunnya. Dengan namanya yang begitu tersohor saat ini di dunia sepakbola, perayaan ulang tahun Messi pun akan sangat mencuri perhatian publik dunia.

Lionel Messi

Messi memang telah menjadi salah satu megabintang di dunia sepakbola. Hal itu tak terlepas dari prestasi luar biasa yang telah diukirnya selama ini. Kini, menarik menilik bersama profil dari Lionel Messi.

Profil Lionel Messi

Bernama lengkap Lionel Andres Messi, pesepakbola asal Argentina ini lahir dari pasangan Jorge Horacio Messi dan juga Celia Maria Cuccittini. Messi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia memiliki dua kakak laki-laki dan satu orang adik perempuan.

Messi pun sudah menekuni dunia sepakbola sejak masih kecil. Tepatnya di usia 5 tahun, dia sudah bermain untuk sebuah klub sepakbola yang diasuh ayahnya, yakni Grandiola.

Setelah 3 tahun di sana, Messi kecil memutuskan mengembangkan sayap karier sepakbola dengan pindah ke Newell’s Old Boys. Dalam perjalanan meniti karier sebagai pesepakbola, rintangan dan masalah turut dihadapi Messi.

Bahkan, pemain berjuluk La Pulga itu didiagnosis mengalami kekurangan hormon. Hal itu dialami Messi kala usianya 11 tahun. Orangtua Messi pun berjuang untuk mengobati masalah yang dialami Messi karena biaya yang dibutuhkan begitu besar.

Di tengah kondisi itu, ayah Messi malah bertemu dengan Direktut Sepakbola Barcelona, Carles Rexach. Pertemuan itu terjadi pada 1996. Dari sana, Messi pun akhirnya bisa mendapat kesempatan mengepakkan karier sepakbola ke tanah Eropa.

Messi benar-benar tak menyia-nyiakan waktu yang didapat kala itu. Dia bisa tampil apik selama di Barcelona hingga tak butuh waktu lama untuk masuk tim senior. Tepatnya, di usia 17 tahun, dia sudah menjalani musim perdananya di tim senior Barcelona.

Dari situ, Messi terus melambungkan namanya karena karier ciamik di Barcelona. Dia membawa klub raksasa asal Spanyol itu meraih banyak gelar juara.

Total, ada 30 gelar juara yang diraih Messi selama membela Barcelona. Di antaranya, ada 10 gelar Liga Spanyol, 7 gelar juara Copa del Rey, 4 gelar juara Liga Champions, dan masih banyak lagi lainnya.

Messi total membukukan 672 gol dan 303 assist dari 778 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Barcelona. Sayangnya, romansa Messi bersama Barcelona harus berakhir pada 2001.

Halaman:
1 2
      
