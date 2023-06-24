Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Kebumen Angels Menang Tipis 3-2 atas Puteri Sumsel Musi Rawas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:54 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Kebumen Angels Menang Tipis 3-2 atas Puteri Sumsel Musi Rawas
Laga Kebumen Angels vs Puteri Sumsel di Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Kebumen Angels vs Puteri Sumsel Musi Rawas sudah diketahui. Kebumen Angels pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Laga itu digelar di di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023) sore WIB. Sebelum menang, Kebumen Angels harus tertinggal lebih dahulu.

Kebumen Angels

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Puteri Sumsel membuka laga dengan apik. Mereka tampil dominan. Meski begitu, Puteri Sumsel tetap kesulitan untuk mencetak gol karena rapatnya pertahanan Kebumen Angels.

Kebumen Angels pun tak tinggal diam. Mereka memberi perlawanan berarti kepada Puteri Sumsel. Bahkan, Febriana Kusumaningrum nyaris saja mencetak gol. Namun sayang, bola melebar ke sisi kiri gawang.

Tak lama setelah itu, Puteri Sumsel justru berhasil membuka keunggulan. Gol dicetak Risda Yulian usai memanfaatkan umpan dari tendangan sudut.

Enam menit jelang berakhirnya babak pertama, kiper Apriani Lestari harus ditandu keluar lapangan. Dia mengalami benturan dengan pemain Kebumen Angels yang membuatnya tak bisa melanjutkan pertandingan.

Jelang akhir laga babak pertama, Puteri Sumsel menggandakan keunggulannya lewat aksi Dhia Putri Hapsari. Puteri Sumsel pun unggul 2-0 di babak pertama.

