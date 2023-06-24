Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar Piala Dunia U-17 2023, FIFA Bakal Inspeksi Stadion di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:32 WIB
Gelar Piala Dunia U-17 2023, FIFA Bakal Inspeksi Stadion di Indonesia
Presiden FIFA bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) akan melakukan inspeksi ke stadion di Indonesia usai dipastikan bakal menggelar Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa inspeksi itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, ada 6 stadion di Indonesia yang sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menjadi venue Piala Dunia U-20 2023. Tetapi, ajang itu akhirnya batal digelar di Indonesia.

Erick Thohir

Keenam stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Stadion Jakabaring, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Kapten I Wayan Dipta, dan Stadion Manahan Solo.

Erick Thohir pun mengatakan belum tentu enam stadion itu akan digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023. Sebab, FIFA akan meninjau stadion-stadion di Indonesia dahulu sebelum menentukan venue untuk Piala Dunia U-17 2023.

Jika nantinya ada stadion yang dipilih FIFA di luar 6 stadion yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 2023, Erick mengatakan bahwa renovasi akan dilakukan lebih dahulu. Dengan begitu, stadion yang dipilih bisa memenuhi standar FIFA.

"Khususnya untuk lapangan, tentu FIFA akan mengirim tim untuk mengecek stadion karena kebutuhan Piala Dunia U-17 dan u-20 bisa saja berbeda," ucap Erick Thohir dalam konferensi pers, Sabtu (24/6/2023).

"Kalau lapangan berbeda, mungkin ada upgrade atau renovasi sedikit. Kebetulan pemerintah Indonesia juga sedang renovasi 22 stadion kan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
