Erick Thohir Beber Persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023: Gelar Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17 di 9 Wilayah hingga TC ke Luar Negeri!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, membeberkan persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan akan segera membentuk Timnas Indonesia U-17 dengan menggelar seleksi pemain di sembilan wilayah di Indonesia. Nantinya, PSSI juga akan menggelar pemusatan latihan (TC) untuk Timnas Indonesia U-17 di luar negeri.

Erick Thohir mengatakan PSSI pasti akan berusaha menyiapkan Timnas Indonesia U-17 dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 diharapkan bisa berbicara banyak di Piala Dunia U-17 2023.

"Kami harus mempersiapkan Timnas U-17 secara serius. Jadi, kami akan melakukan seleksi para pemain U-17 di sembilan wilayah. Setelah itu, kami petakan dan gabungkan," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Erick Thohir mengatakan saat tim sudah terbentuk, mereka akan melakukan pemusatan latihan dan rangkaian lainnya dengan segera. Pasalnya, Piala Dunia U-17 2023 sudah di depan mata. Ajang itu akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023.