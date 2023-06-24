Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beber Persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023: Gelar Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17 di 9 Wilayah hingga TC ke Luar Negeri!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:29 WIB
Erick Thohir Beber Persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023: Gelar Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17 di 9 Wilayah hingga TC ke Luar Negeri!
Erick Thohir tatap Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, membeberkan persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan akan segera membentuk Timnas Indonesia U-17 dengan menggelar seleksi pemain di sembilan wilayah di Indonesia. Nantinya, PSSI juga akan menggelar pemusatan latihan (TC) untuk Timnas Indonesia U-17 di luar negeri.

Erick Thohir mengatakan PSSI pasti akan berusaha menyiapkan Timnas Indonesia U-17 dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 diharapkan bisa berbicara banyak di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17

"Kami harus mempersiapkan Timnas U-17 secara serius. Jadi, kami akan melakukan seleksi para pemain U-17 di sembilan wilayah. Setelah itu, kami petakan dan gabungkan," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Erick Thohir mengatakan saat tim sudah terbentuk, mereka akan melakukan pemusatan latihan dan rangkaian lainnya dengan segera. Pasalnya, Piala Dunia U-17 2023 sudah di depan mata. Ajang itu akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
