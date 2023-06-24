Resmi! Bima Sakti Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

Bima Sakti resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

BIMA Sakti resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (24/6/2023) sore WIB.

Erick Thohir mengatakan Bima Sakti mendapat kepercayaan menangani Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Shin Tae-yong akan ditunjuk menangani Timnas Indonesia Senior dan U-23. Sementara itu, Indra Sjafri akan melatih Timnas Indonesia U-19.

Tetapi, Erick Thohir memastikan Bima Sakti tidak seorang diri dalam menangani Timnas Indonesia U-17. Nantinya, PSSI akan memberi sosok pendamping yang membantu Bima Sakti agar bisa bekerja maksimal dalam menangani Timnas Indonesia U-17 guna berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

"Kami memberikan kesempatan kepada coach Bima Sakti. Kami perlu coach muda," ucap Erick Thohir dalam konferensi pers, Sabtu (24/6/2023)

"Kami jajaran Exco PSSI akan segera diskusi. Kami akan carikan pendamping," lanjutnya.