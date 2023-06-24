Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Sengit, Pusaka Angels Ditahan Netic FC 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:36 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Sengit, Pusaka Angels Ditahan Netic FC 2-2
Laga Pusaka Angels vs Netic FC. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Pusaka Angels Kendal vs Netic FC sudah diketahui. Laga harus berakhir imbang dengan skor 2-2.

Laga Pusaka Angels Kendal vs Netic FC digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023) 14.00 WIB. Duel sengit tersaji di sepanjang laga karena solidnya permainan Pusaka Angels Kendal dan Netic FC.

Pusaka Angels vs Netic FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tempo laga tidak berjalan cukup tinggi di awal laga. Pasalnya, kedua tim bermain ketat dalam upaya bisa memegang kendali permainan.

Sejumlah peluang pun didapat kedua tim. Tetapi, Netic Ladies lebih efektif memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Alhasil, Netic Ladies berhasil membuka keunggulan lebih dahulu. Tak berhenti di situ, mereka bahkan bisa menggandakan keunggulannya usai kembali menjebol gawang Pusaka Angels.

Pusaka Angels sendiri tak tinggal diam dan berusaha mengejar. Namun, usaha mereka gagal berbuah manis. Skor 2-0 untuk keunggulan Netic Ladies pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2 3
      
