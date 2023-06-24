Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berkarier di Brasil!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:09 WIB
4 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berkarier di Brasil!
Staffan Qabiel Horito kala berlaga. (Foto: Instagram/@staffanhorito)
A
A
A

4 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, kehadiran mereka bisa membantu Timnas Indonesia U-17 tampil optimal di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Indonesia baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pengumuman itu disampaikan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pada Jumat 23 Juni 2023 malam WIB.

Indonesia ditunjuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 dipastikan bakal ambil bagian di ajang yang bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023 itu.

Demi tampil apik, Timnas Indonesia U-17 tentunya akan diisi para pemain terbaik Tanah Air. Beberapa pemain abroad pun bisa turut dilirik untuk mengisi skuad. Siapa saja mereka? Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @idn_abroad, Sabtu (24/6/2023), berikut 4 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

4. Staffan Qabiel Horito

Staffan Qabiel Horito

Salah satu pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Staffan Qabiel Horito. Dia merupakan pemain asli Indonesia.

Staffan pun sempat masuk seleksi Timnas Indonesia U-16. Sayangnya, Staffan gagal menembus skuad akhir Timnas Indonesia U-16.

Kini, dia pun bergabung dengan akademi Sant Cuggat di Spanyol. Tercatat, pemain dengan tinggi 170 cm ini sudah 17 kali tampil dan membantu timnya merebut gelar juara.

3. Mahesa Ekayanto

Mahesa Ekayanto

Kemudian, ada nama Mahesa Ekayanto. Dia merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki paspor ganda, termasuk paspor Indonesia. Karena itu, Mahesa Ekayanto bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U-17.

Mahesa Ekayanto sendiri merupakan pemain yang merumput di akademi FC Dordrecht, Belanda. Pemain kelahiran 2007 ini pun punya postur badan tinggi yang akan sangat membantu permainan Timnas Indonesia U-17. Tingginya kini mencapai 182 cm.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement