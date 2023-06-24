4 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berkarier di Brasil!

4 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, kehadiran mereka bisa membantu Timnas Indonesia U-17 tampil optimal di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Indonesia baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pengumuman itu disampaikan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pada Jumat 23 Juni 2023 malam WIB.

Indonesia ditunjuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 dipastikan bakal ambil bagian di ajang yang bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023 itu.

Demi tampil apik, Timnas Indonesia U-17 tentunya akan diisi para pemain terbaik Tanah Air. Beberapa pemain abroad pun bisa turut dilirik untuk mengisi skuad. Siapa saja mereka? Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @idn_abroad, Sabtu (24/6/2023), berikut 4 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

4. Staffan Qabiel Horito





Salah satu pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Staffan Qabiel Horito. Dia merupakan pemain asli Indonesia.

Staffan pun sempat masuk seleksi Timnas Indonesia U-16. Sayangnya, Staffan gagal menembus skuad akhir Timnas Indonesia U-16.

Kini, dia pun bergabung dengan akademi Sant Cuggat di Spanyol. Tercatat, pemain dengan tinggi 170 cm ini sudah 17 kali tampil dan membantu timnya merebut gelar juara.

3. Mahesa Ekayanto





Kemudian, ada nama Mahesa Ekayanto. Dia merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki paspor ganda, termasuk paspor Indonesia. Karena itu, Mahesa Ekayanto bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U-17.

Mahesa Ekayanto sendiri merupakan pemain yang merumput di akademi FC Dordrecht, Belanda. Pemain kelahiran 2007 ini pun punya postur badan tinggi yang akan sangat membantu permainan Timnas Indonesia U-17. Tingginya kini mencapai 182 cm.