Penyebab PSSI Condong Tunjuk Dennis Wise Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Dibongkar Akmal Marhali

Dennis Wise ramai dikabarkan bakal ditunjuk tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@denniswise11)

PENYEBAB PSSI condong tunjuk Dennis Wise jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Pengamat sepakbola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, pun membeberkan sejumlah faktor yang bisa membuat PSSI menunjuk Dennis Wise jadi pelatih Timnas Indonesia U-17.

Sebagaimana diketahui, Indonesia baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pengumuman itu disampaikan secara resmi oleh Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pada Jumat 23 Juni 2023 malam WIB.

Indonesia menggantikan Peru yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 pun dipastikan bakal ambil bagian di ajang Piala Dunia U-17 2023. Ajang Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Akmal menilai Dennis Wise bisa ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 karena beberapa faktor. Pertama, legenda Chelsea itu dinilai sudah cukup mengenal karakter sepakbola Indonesia karena sudah banyak turun ke lapangan memantau pemain muda Indonesia untuk program Garuda Select.

Akmal pun menyebut nantinya pemain Timnas Indonesia U-17 akan turut diisi oleh pemain dari Garuda Select. Dengan begitu, Dennis Wise bisa dengan cepat membangun tim.

“Alasannya yang pertama memang pemain yang akan diambil mayoritas berasal dari Garuda Select, ditambah pemain-pemain dari klub-klub liga 1,” ujar Akmal Marhali kepada Okezone, Sabtu (24/6/2023).

“Selama ini, Dennis Wise juga sudah banyak turun ke lapangan untuk memantau pemain, walaupun tujuannya untuk Garuda Select,” lanjutnya.

“Artinya, Dennis Wise selama 3 tahun terakhir sudah cukup mengenal karakter sepakbola Indonesia dan juga diharapkan bisa dengan cepat membangun tim, dengan fondasinya Garuda Select, karena memang kita hanya punya waktu 4 bulan untuk menjadi peserta Piala Dunia U-17 tanpa mengikuti kualifikasi, tapi status sebagai tuan rumah,” jelas Dennis Wise.