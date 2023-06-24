Ternyata Segini Harga Pasaran Shayne Pattynama di Viking FK yang Main di Liga Norwegia

TERNYATA segini harga pasaran Shayne Pattynama di Viking FK yang main di Liga Norwegia akan dibahas di sini. Shayne Pattynama merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina dalam gelaran FIFA Matchday Juni 2023.

Sebagaimana diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB memiliki banyak kisah menarik. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus puas takluk dengan skor 0-2.

Dalam pertandingan itu, tidak hanya Rafael Struick dan Ivar Jenner yang diturunkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Satu pemain keturunan lainnya yakni Shayne Pattynama juga dimainkan Shin Tae-yong sejak menit awal pertandingan.

Shayne Pattynama pun menjadi salah satu pemain yang disoroti usai laga FIFA Matchday 2023. Salah satu hal yang disoroti dari Shayne adalah harga pasarannya.

Seperti yang diketahui, Shayne Pattynama saat ini masih berstatus sebagai pemain Viking FK, salah satu klub yang bermain di Liga Norwegia. Ternyata segini harga pasaran Shayne Pattynama di Liga Norwegia Viking FK dilansir dari Transfermarkt.

Berdasarkan penelusuran Okezone, harga pasaran pemain berusia 24 tahun tersebut cukup fluktuatif. Saat masih bermain di SC Telstar, klub asal Belanda, Shayne Pattynama mengalami kenaikan harga pasar yang cukup signifikan.