HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Permalukan Pansa FC Yogyakarta 9-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:20 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Permalukan Pansa FC Yogyakarta 9-1!
Berikut hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 Muara Enim United vs Pansa FC Yogyakarta (Foto: Instagram/muaraenimunited)
HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 sudah diketahui. Muara Enim United berhasil mendulang hasil positif usai membantai Pansa FC Yogyakarta dengan skor telak 9-1. Laga tersebut dilangsungkan di GOR Amongraga, Yogyakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (24/6/2023) siang WIB.

Muara Enim United vs Pansa FC Yogyakarta

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Muara Enim United langsung tancap gas sejak awal babak pertama. Di sisi lain, Pansa FC Yogyakarta tidak tinggal diam dan mencoba untuk meladeni permainan cepat Muara Enim United.

Akan tetapi, Muara Enim United perlahan mampu mendominasi jalannya laga. Mereka terus menggempur lini belakang Pansa FC Yogyakarta.

Hasilnya, Muara Enim United sukses mencetak enam gol dan unggul 6-0 atas Pansa FC Yogyakarta. Keunggulan tersebut pun bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
