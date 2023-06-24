Media Malaysia Bahas soal Rezeki Setelah FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Malaysia, Malaysia Football League, turut menyoroti penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Mereka pun menyebut bahwa ini rezeki untuk Indonesia.

Ya, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Keputusan itu diambil usai digelarnya sidang FIFA Council di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat 23 Juni 2023.

Sebelumnya, FIFA menunjuk Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Namun, FIFA membatalkan status tuan rumah Peru. Kini, Indonesia pun ditunjuk sebagai tuan rumah baru. Ajang itu pun dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sontak, kabar ini langsung ramai disorot. Media Malaysia di akun Instagramnya, @malaysiafootballleague, pun turut mengomentari penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

“FIFA memastikan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Rezeki Indonesia,” tulis @malaysiafootballleague, dikutip Sabtu (24/6/2023).