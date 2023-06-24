Bima Sakti atau Dennis Wise yang Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

BIMA Sakti atau Dennis Wise yang ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023? Sekadar diketahui, kedua sosok tersebut digadang-gadang menjadi kandidat kuat pelatih Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Isu tersebut mencuat setelah Timnas Indonesia U-17 dipastikan tampil di Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu setelah Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Penunjukkan Indonesia diambil berdasarkan keputusan bersama pada rapat FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023). Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Karena berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 otomatis tampil di ajang kejuaraan dunia sepakbola kelompok umur tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang pantas menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Seperti yang sudah disinggung di atas, Bima Sakti menjadi salah satu sosok yang layak untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, Bima Sakti tak asing lagi di sepakbola Indonesia setelah sebelumnya pernah menukangi Timnas Indonesia U-16/U-17.

Bahkan, Bima Sakti sukses mengantarkan Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022. Juru taktik 46 tahun tersebut juga pernah menjadi tangan kanan mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla.

Akan tetapi, setelah gagal membawa Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2023 yang digelar di Thailand, Bima Sakti sempat diragukan. Oleh karena itu, muncul sosok Dennis Wise yang digadang-gadang jadi calon kuat pelatih Timnas Indonesia U-17.