HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pelatih Top Dunia Ini Kompak Sebut Timnas Indonesia Tak Punya Pemain yang Istimewa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:31 WIB
2 Pelatih Top Dunia Ini Kompak Sebut Timnas Indonesia Tak Punya Pemain yang Istimewa
Berikut 2 pelatih yang sebut Timnas Indonesia tak punya pemain yang istimewa (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pelatih top dunia ini kompak sebut Timnas Indonesia tak punya pemain yang istimewa. Kedua pelatih top dunia yang dimaksud yakni juru taktik Timnas Argentina, Lionel Scaloni dan peracik strategi AS Roma, Jose Mourinho.

Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni mengungkapkan pernyataan menarik setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023) lalu.

Lionel Scaloni

Pada pertandingan FIFA Matchday edisi tersebut, Argentina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut masing-masing dicetak Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’).

Pada konferensi pers setelah pertandingan, Lionel Scaloni mengomentari bagaimana timnya bermain menghadapi Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih yang membawa tim berjuluk La Albiceleste juara Piala Dunia 2022 ini juga menyebut jika tidak ada pemain yang spesial di kubu Timnas Indonesia.

"Tidak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya. Semuanya sama," ujar Scaloni.

Sebelum Scaloni, Jose Mourinho yang merupakan pelatih kawakan dengan segudang pengalaman melatih banyak klub elit di Eropa juga pernah mengatakan hal serupa. Hal itu Mourinho diungkapkan saat dirinya masih menukangi klub asal Liga Inggris, Chelsea.

Halaman:
1 2
      
