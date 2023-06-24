Mungkinkah Joachim Low Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

MUNGKINKAH Joachim Low jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023? Sekadar diketahui, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dipastikan akan mentas di Piala Dunia U-17 2023 melalui jalur tuan rumah.

Piala Dunia U-17 2023 sendiri bakal digelar mulai Jumat 10 November hingga Sabtu 2 Desember 2023 di Indonesia. Turnamen sepakbola kelompok umur tersebut diikuti oleh 24 negara terbaik di dunia termasuk Timnas Indonesia U-17.

Berhubung waktunya sangat singkat, maka PSSI harus segera menentukan pelatih Timnas Indonesia U-17. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pantas untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Beberapa waktu ke belakang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pihaknya bakal mengumumkan kejutan bulan depan atau pada Juli 2023. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak menjelaskan secara detail apa kejutan yang dimaksud.

"Nanti satu bulan lagi akan ada kejutan. Kemarin kita sudah rapat. Tapi sabar, fotonya sebentar lagi akan beredar,” kata Erick Thohir di GBK Arena pada Kamis (23/6/2023) lalu.

Jika dikaitkan dengan isu yang beredar akhir-akhir ini, ada sejumlah hal besar yang akan terjadi. Sebut saja seperti perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, Direktur Teknik PSSI baru, hingga yang teranyar pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.