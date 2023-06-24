Mengejutkan! Jonathan Khemdee Tak Ikut Rombongan Ratchaburi FC untuk Hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee tak ikut rombongan Ratchaburi FC untuk hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kepastian itu didapat melalui keterangan di laman resmi Persija Jakarta.

Dalam keterangan tersebut, Persija Jakarta mengumumkan daftar 21 pemain yang dibawa Ratchaburi FC. Menariknya, di dalam daftar pemain itu tidak dicantumkan nama Jonathan Khemdee.

“Ratchaburi FC Bawa 21 Pemain untuk Hadapi Persija,” tulis judul keterangan Persija Jakarta, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

“Ratchaburi FC datang dengan berkekuatan 21 pemain. Enam diantaranya adalah berlabel legiun asing, yaitu Hein Phyo Win (Myanmar), Park Jun-heong (Korea Selatan), Mehdi Terki (Aljazair), Alvin Mates Fortes (Cape Verde), Jesse Thomas Curran (Filipina), dan Faiq Jefri Bolkiah (Brunei Darussalam),” lanjut keterangan Persija Jakarta.

Melihat tidak ada nama Jonathan Khemdee dalam daftar pemain Ratchaburi FC, maka dapat dipastikan jika bek keturunan Denmark itu tidak akan tampil di laga kontra Persija Jakarta. Padahal, dirinya diketahui sudah berada di Thailand setelah sebelumnya sekira satu bulan berada di Denmark untuk liburan.

Absennya Jonathan Khemdee di laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC pun terbilang cukup disayangkan. Pasalnya, penampilan bek berusia 21 tahun itu sangat dinanti terlebih dia merupakan musuh bagi netizen-netizen Indonesia.