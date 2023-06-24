Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengejutkan! Jonathan Khemdee Tak Ikut Rombongan Ratchaburi FC untuk Hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:02 WIB
Mengejutkan! Jonathan Khemdee Tak Ikut Rombongan Ratchaburi FC untuk Hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga
Jonathan Khemdee tak ikut rombongan Ratchaburi FC untuk hadapi Persija Jakarta (Foto: Instagram/jkhemdee17)
A
A
A

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee tak ikut rombongan Ratchaburi FC untuk hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kepastian itu didapat melalui keterangan di laman resmi Persija Jakarta.

Dalam keterangan tersebut, Persija Jakarta mengumumkan daftar 21 pemain yang dibawa Ratchaburi FC. Menariknya, di dalam daftar pemain itu tidak dicantumkan nama Jonathan Khemdee.

Jonathan Khemdee

“Ratchaburi FC Bawa 21 Pemain untuk Hadapi Persija,” tulis judul keterangan Persija Jakarta, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

“Ratchaburi FC datang dengan berkekuatan 21 pemain. Enam diantaranya adalah berlabel legiun asing, yaitu Hein Phyo Win (Myanmar), Park Jun-heong (Korea Selatan), Mehdi Terki (Aljazair), Alvin Mates Fortes (Cape Verde), Jesse Thomas Curran (Filipina), dan Faiq Jefri Bolkiah (Brunei Darussalam),” lanjut keterangan Persija Jakarta.

Melihat tidak ada nama Jonathan Khemdee dalam daftar pemain Ratchaburi FC, maka dapat dipastikan jika bek keturunan Denmark itu tidak akan tampil di laga kontra Persija Jakarta. Padahal, dirinya diketahui sudah berada di Thailand setelah sebelumnya sekira satu bulan berada di Denmark untuk liburan.

Absennya Jonathan Khemdee di laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC pun terbilang cukup disayangkan. Pasalnya, penampilan bek berusia 21 tahun itu sangat dinanti terlebih dia merupakan musuh bagi netizen-netizen Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement