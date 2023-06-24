Profil Dennis Wise, Pelatih yang Bisa Ditunjuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Berikut profil Dennis Wise (Kiri), pelatih yang bisa ditunjuk jadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Laman resmi PSSI)

PROFIL Dennis Wise, pelatih yang bisa ditunjuk jadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dipastikan akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 dengan status tuan rumah.

Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 bakal dilangsungkan di Indonesia mulai Jumat 10 November sampai Sabtu 2 Desember 2023. Turnamen sepakbola kelompok umur tersebut diikuti oleh 24 negara terbaik di dunia termasuk Timnas Indonesia U-17.

Sekarang pertanyaannya, siapa yang pantas untuk untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023? Legenda Chelsea, Dennis Wise, sempat dijagokan jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Pernyataan itu disampaikan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @timnasbolaa. Akun tersebut meminta Dennis Wise yang menjabat sebagai Direktur Teknik Garuda Select untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

"Pelatih @programgarudaselect Dennis Wise diminta tangani Timnas Indonesia U-17, Jika Piala Dunia U-17 yang awalnya di Peru pindah Ke Indonesia," tulis akun fanbase Timnas Indonesia @timnasbolaa, pada awal April 2023 lalu.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Dennis Wise, pelatih yang bisa ditunjuk jadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 itu? Menurut Transfermarkt, dia memiliki lengkap Dennis Frank Wise.

Pelatih yang akrab disebut Dennis Wise itu lahir di Ibu Kota Inggris, London, pada 16 Desember 1966. Juru taktik 56 tahun tersebut juga sempat ditunjuk menjadi pelatih Garuda Select dan terakhir menjadi direktur teknik Garuda Select.