HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Ditunjuk Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Indriyanto Nugroho Beri Respons Tegas!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:39 WIB
Jika Ditunjuk Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Indriyanto Nugroho Beri Respons Tegas!
Indriyanto Nugroho beri respons tegas jika ditunjuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/nu9rohoindriyanto)
A
A
A

JIKA ditunjuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Indriyanto Nugroho beri respons tegas. Sekadar diketahui, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru.

Peru sendiri mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada 3 April 2023 lalu menyusul diskusi ekstensif antara Federasi Sepakbola Peru (FPF) dan FIFA. Keputusan itu diambil mengingat ketidakmampuan Peru dalam memenuhi infrastruktur Piala Dunia U-17 2023.

Piala Dunia U-17 2023

Kini, Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 tetap akan dilaksanakan mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Sebab demikian, Timnas Indonesia U-17 dipastikan mentas di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Sebelumnya, asisten pelatih Timnas Indonesia U-16, Indriyanto Nugroho, sempat mengatakan tidak ideal jika Piala Dunia U-17 digelar di Indonesia karena masa waktu persiapan terlalu mepet.

Namun bagaimanapun, karena Indonesia resmi terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, Indriyanto Nugroho menegaskan Timnas Indonesia U-17 siap bekerja ekstra keras untuk memanfaatkan waktu yang ada. Itu pun jika dirinya terpilih untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

"Mungkin menurut saya tidak ideal kalau untuk sekelas Timnas di Piala Dunia. Tapi kalau emang itu sudah deal di Indonesia, pasti kita akan memaksimalkan waktu yang ada," ungkap Indriyanto Nugroho dalam program Kick Off Okezone beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
