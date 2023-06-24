Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Diprediksi Takkan Tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:48 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Diprediksi Takkan Tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Shin Tae-yong diprediksi tidak akan tukangi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
PENYEBAB Shin Tae-yong diprediksi takkan tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, Indonesia telah ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Penunjukkan tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama pada pertemuan FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023) kemarin. Nantinya, ajang tersebut akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Shin Tae-yong

“FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023,” tulis pernyataan FIFA melalui laman resmi mereka, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

Perlu diketahui, Piala Dunia U-17 2023 akan diikuti 24 tim terbaik di dunia termasuk Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah. Sejauh ini, sudah 20 negara yang telah dipastikan akan mentas di ajang sepakbola paling bergengsi di kategori umur 17 tahun tersebut.

Adapun 20 negara yang dimaksud yakni Indonesia, Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal, Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Ekuador, Venezuela, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Inggris, Jerman, Prancis, Polandia, dan Spanyol.

Namun, Timnas Indonesia U-17 diprediksi tidak akan ditukangi Shin Tae-yong di Piala Dunia U-17 2023. Mengapa demikian? Sebab, jadwal pelatih asal Korea Selatan itu bersama Timnas Indonesia senior sudah sangat padat.

Halaman:
1 2
      
