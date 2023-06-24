Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah, Masyarakat Malaysia Kirim Doa Menyentuh!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:18 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah, Masyarakat Malaysia Kirim Doa Menyentuh!
Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/fifacom)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah, masyarakat Malaysia kirim doa menyentuh! Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 dipastikan otomatis tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Kepastian tersebut setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru. Penunjukkan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pada pertemuan FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

Piala Dunia U-17 2023

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Turnamen sepakbola kelompok umur tersebut bakal diikuti 24 tim terbaik di dunia termasuk Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah.

Menariknya, setelah Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah, masyarakat Malaysia kirim doa menyentuh. Salah satunya yang dilakukan oleh netizen Negeri Jiran dengan pemilik akun Twitter @heyjudeo.

Seorang masyarakat Malaysia tersebut mengatakan Indonesia layak diberikan hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 setelah sebelumnya Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Tanah Air. Bahkan, dia mendoakan agar Indonesia diberikan kemudahan dalam menyelenggarakan turnamen bergengsi antarnegara kelompok umur tersebut.

