Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah, Masyarakat Malaysia Kirim Doa Menyentuh!

TIMNAS Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah, masyarakat Malaysia kirim doa menyentuh! Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 dipastikan otomatis tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Kepastian tersebut setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru. Penunjukkan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pada pertemuan FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Turnamen sepakbola kelompok umur tersebut bakal diikuti 24 tim terbaik di dunia termasuk Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah.

Menariknya, setelah Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah, masyarakat Malaysia kirim doa menyentuh. Salah satunya yang dilakukan oleh netizen Negeri Jiran dengan pemilik akun Twitter @heyjudeo.

Seorang masyarakat Malaysia tersebut mengatakan Indonesia layak diberikan hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 setelah sebelumnya Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Tanah Air. Bahkan, dia mendoakan agar Indonesia diberikan kemudahan dalam menyelenggarakan turnamen bergengsi antarnegara kelompok umur tersebut.