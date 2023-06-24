Profil Welber Jardim, Pemain Keturunan Brasil yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Berikut profil Welber Jardim, pemain keturunan Brasil yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/welberlieskott)

PROFIL Welber Jardim, pemain keturunan Brasil yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 dipastikan otomatis mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Kepastian tersebut setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Mengingat waktu yang sangat singkat, Timnas Indonesia U-17 harus segera mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menatap ajang tersebut.

Untuk memperkukuh skuad Timnas Indonesia U-17, PSSI bisa memanggil pemain keturunan abroad alias berkarier di luar negeri. Salah satunya adalah Welber Jardim, pemain berdarah Indonesia-Brasil yang memiliki paspor ganda atau Indonesia.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Welber Jardim itu? Welber Jardim lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia pada 25 April 2007. Dia memiliki nama lengkap Welberlieskott de Halim Jardim.

Wonderkid keturunan yang dijuluki Neymar Indonesia itu saat ini tengah berkarier di akademi Sao Paulo, klub top yang berasal dari Brasil. Kabarnya, Welber Jardim mendapatkan kontrak jangka panjang bersama akademi Sao Paulo sejak 2022 lalu.

Welber Jardim sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yakni Lielyana Halim. Ibunya menikah dengan Elisangelo de Jesus Jardim. Dari pernikahan keduanya, lahirlah sosok pemain 16 tahun tersebut.