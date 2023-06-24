Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Curi Perhatian di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Sempat Dijajal Shin Tae-yong!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:33 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Curi Perhatian di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Sempat Dijajal Shin Tae-yong!
Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang bakal curi perhatian di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang bakal curi perhatian di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin.

Penunjukan itu diambil berdasarkan keputusan bersama pada pertemuan FIFA Council yang dilangsungkan di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023). Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

“FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023,” tulis keterangan FIFA melalui laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Sebagai tuan rumah, tentunya Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di ajang tersebut. Lantas, siapa sajakah pemain yang bakal curi perhatian di Piala Dunia U-17 2023? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Curi Perhatian di Piala Dunia U-17 2023

5. Kafiatur Rizky

Urutan kelima dalam daftar ini adalah sang gelandang, Kafiatur Rizky. Kafiatur Rizky merupakan salah satu pemain andalan di skuad Timnas Indonesia U-17.

Saat ini, Kafiatur Rizky tengah memperkuat tim Borneo FC. Dia tercatat telah mengoleksi sembilan caps dan membukukan tiga gol untuk Timnas Indonesia U-17.

4. Iqbal Gwijangge

Iqbal Gwijangge

Iqbal Gwijangge merupakan sosok penting di balik kesuksesan Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022 lalu. Dia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen itu.

Selain itu, Iqbal Gwijangge juga merupakan kapten Timnas Indonesia U-17. Tercatat, dia telah tampil sebanyak delapan kali untuk Timnas Indonesia U-17.

Halaman:
1 2 3
      
