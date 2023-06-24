Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Konser Coldplay di SUGBK Batal?

INDONESIA ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 oleh FIFA. Jadwal ajang tersebut pun bentrok dengan konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru yang mengundurkan diri. Penunjukkan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pada pertemuan FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023). Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Sejauh ini, PSSI belum menentukan stadion mana saja yang akan dijadikan venue Piala Dunia U-17 2023. Yang jelas, PSSI bakal langsung mempersiapkan diri agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam menyelenggarakan Piala Dunia U-17 2023.

"Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik," ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dari rilis yang diterima Okezone, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Meski belum ditentukan, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) kemungkinan besar akan jadi salah satu stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023. Hal ini merujuk setelah SUGBK masuk dalam daftar stadion yang siap digunakan untuk Piala Dunia U-20 2023 lalu meski pada akhirnya batal digelar di Indonesia.