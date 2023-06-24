Lolos ke Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah!

TIMNAS Indonesia U-17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U-17 2023. Dengan demikian, Timnas Indonesia U-17 berhasil mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepakbola.

Sebagaimana diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kabar tersebut diketahui melalui laman resmi FIFA pada Jumat (23/6/2023) kemarin.

“FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023,” tulis keterangan FIFA di laman resmi mereka, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan dilangsungkan pada 12 November hingga 10 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 adalah Peru.

Akan tetapi, Peru memutuskan untuk mengundurkan diri pada April 2023 lalu setelah mereka mengalami masalah infrastruktur dan perekonomian. FIFA pun akhirnya mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada 4 April 2023.

Sebagai tuan rumah, tentunya Timnas Indonesia U-17 dipastikan bakal mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, ini akan menjadi pertama kalinya Timnas Indonesia U-17 lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia untuk kategori umur 17 tahun tersebut.