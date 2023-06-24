5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 asal Inggris!

Shin Tae-yong termasuk dalam daftar calon pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Penunjukkan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023). Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Karena berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 otomatis dipastikan tampil di ajang kejuaraan dunia sepakbola kelompok umur tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa calon pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Berikut 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

5. Shin Tae-yong





Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia U-20 mentas di Piala Dunia U-20 2023 setelah Indonesia batal jadi tuan rumah karena adanya penolakan terhadap Israel. Oleh karena itu, PSSI kini berpotensi memberikan status pelatih Timnas Indonesia U-17 kepada Shin Tae-yong.

Apalagi, alasan utama PSSI mendatangkan Shin Tae-yong pada Desember 2019 lalu ialah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Meskipun, Shin Tae-yong ke depannya akan disibukkan menangani Timnas Indonesia dalam persiapan menatap Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

4. Indra Sjafri





Indra Sjafri merupakan sosok pelatih lokal yang berpengalaman. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini bisa dibilang layak untuk menjadi calon pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Alasan, Indra Sjafri baru saja sukses membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023. Selain itu, Indra Sjafri juga pernah membawa Timnas Indonesia U-22 juara Piala AFF U-22 2019, dan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013.