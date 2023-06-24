Daftar 20 Negara yang Lolos ke Piala Dunia U-17 2023: Tanpa Israel, Thailand Menyusul ke Putaran Final?

DAFTAR 20 negara yang lolos ke Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Kabar tersebut diketahui melalui laman resmi FIFA pada Jumat (23/6/2023) kemarin. Dalam keterangan tersebut, FIFA menjelaskan jika Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia U-17 pada 12 November hingga 10 Desember 2023 mendatang.

“FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023,” tulis keterangan FIFA di laman resmi mereka, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun bersyukur setelah mengetahui kabar penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan langsung ingin mempersiapkan diri agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik.

“Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun ini,” kata Erick Thohir dalam rilis yang diterima Okezone.

“Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich, dan saya juga tidak mau bicara masa lalu. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik,” lanjut Erick Thohir.

Sebagai informasi, sebelumnya, tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 adalah Peru. Namun, Peru memutuskan untuk mengundurkan diri pada April 2023 lalu setelah mereka mengalami masalah infrastruktur dan perekonomian.