HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan di Luar Negeri yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Welber Jardim Pemain Sao Paulo!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:47 WIB
2 Pemain Keturunan di Luar Negeri yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Welber Jardim Pemain Sao Paulo!
Berikut 2 pemain keturunan di luar negeri yang bisa memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain keturunan di luar negeri yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone. Dari kedua pemain keturunan yang dimaksud, salah satunya adalah pemain yang mentas di Brasil tepatnya di akademi Sao Paulo!

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kepastian ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat 23 Juni 2023 malam WIB.

Erick Thohir dan Gianni Infantino

(Erick Thohir (kiri) bersama presiden FIFA Gianni Infantino. (Foto: Instagram/@erickthohir)

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Karena berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 otomatis dipastikan tampil di ajang kejuaraan dunia sepakbola kelompok umur tersebut. Nantinya, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Dikarenakan akan melawan tim-tim terkuat di dunia, maka Timnas Indonesia U-17 harus segera mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Untuk bisa memperkukuh skuad, Timnas Indonesia U-17 tentu membutuhkan tambahan amunisi.

Timnas Indonesia U-17 memiliki kans untuk memanggil pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Setidaknya ada dua pemain abroad yang memiliki paspor ganda atau paspor Indonesia yang bisa memperkuat Timnas Indonesia U-17. Lantas, siapa sajakah mereka?

