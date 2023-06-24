Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Alhamdulillah, Kita Harus Jadi Tuan Rumah yang Baik

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:24 WIB
FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Alhamdulillah, Kita Harus Jadi Tuan Rumah yang Baik
Ketum PSSI Erick Thohir bersyukur Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku bersyukur FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik.

Sebagaimana diketahui, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kepastian ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

Piala Dunia U-17 2023

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Mengetahui kabar baik ini, Erick Thohir bersyukur atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Selain itu, eks presiden Inter Milan tersebut juga akan langsung mempersiapkan diri agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam menyelenggarakan Piala Dunia U-17 2023.

"Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun ini," ungkap Erick Thohir, dari rilis yang diterima Okezone, dikutip Sabtu (24/6/2023).

"Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich, dan saya juga tidak mau bicara masa lalu. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik," tambah Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.jpg
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement