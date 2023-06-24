FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Alhamdulillah, Kita Harus Jadi Tuan Rumah yang Baik

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku bersyukur FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik.

Sebagaimana diketahui, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kepastian ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Mengetahui kabar baik ini, Erick Thohir bersyukur atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Selain itu, eks presiden Inter Milan tersebut juga akan langsung mempersiapkan diri agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam menyelenggarakan Piala Dunia U-17 2023.

"Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun ini," ungkap Erick Thohir, dari rilis yang diterima Okezone, dikutip Sabtu (24/6/2023).

"Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich, dan saya juga tidak mau bicara masa lalu. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik," tambah Erick Thohir.