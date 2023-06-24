Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kriteria Penyerang yang Dibutuhkan Manchester United untuk Tampil Garang di Musim 2023-2024 Dibongkar Dimitar Berbatov

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |03:00 WIB
Kriteria Penyerang yang Dibutuhkan Manchester United untuk Tampil Garang di Musim 2023-2024 Dibongkar Dimitar Berbatov
Dimitar Berbatov ungkap kriteria penyerang yang dibutuhkan Manchester United (Foto: Twitter/manutd)
KRITERIA penyerang yang dibutuhkan Manchester United untuk tampil garang di musim 2023-2024 dibongkar Dimitar Berbatov. Berbatov mengatakan jika Setan Merah -julukan Manchester United- wajib memboyong penyerang yang mampu mencetak 20 hingga 25 gol dalam satu musim di Liga Inggris.

Sebagaimana diketahui, Manchester United dikabarkan tengah mencari penyerang anyar pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sederet penyerang top termasuk Harry Kane pun masuk ke dalam radar tim asuhan Erik Ten Hag itu.

Manchester United

Namun, upaya Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane ke Old Trafford tampaknya cukup sulit usai bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy enggan melepaskan sang pemain. Alhasil, Setan Merah pun menambah opsi penyerang yang akan mereka datangkan seperti Rasmus Hojlund dan Randal Kolo Muani.

Menanggapi soal Manchester United yang tengah mencari penyerang anyar, Dimitar Berbatov pun angkat bicara. Eks pemain Setan Merah itu menilai mantan klubnya memang membutuhkan sosok mesin gol yang sudah terbukti kualitasnya.

“Saya percaya Manchester United membutuhkan pencetak gol yang terbukti saat ini. Mereka membutuhkan striker berusia dua puluhan, percaya diri, berpengalaman, ingin bergabung dengan Manchester United dan bisa menyesuaikan diri dengan sistem Erik Ten Hag,” kata Dimitar Berbatov seperti dikutip dari Manchester Evening News, Jumat (23/6/2023).

Lebih lanjut, Dimitar Berbatov mengakui memang sulit mendapatkan sosok penyerang yang cocok untuk tim sekelas Manchester United. Namun, Berbatov menjelaskan jika Setan Merah perlu memboyong bomber yang mampu mencetak 20 hingga 25 gol di setiap musimnya.

Halaman:
1 2
      
