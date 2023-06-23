Daftar 8 Negara yang Lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Ada Timnas Jepang U-17 hingga Timnas Thailand U-17!

DAFTAR 8 negara yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui. Dari delapan tim, ada juara bertahan Timnas Jepang U-17 hingga wakil Asia Tenggara, Timnas Thailand U-17.

Babak penyisihan grup Piala Asia U-17 2023 sudah rampung digelar. Laga di Grup D, yang berlangsung Jumat (23/6/2023) jadi penutup rangkaian pertandingan fase grup Piala Asia U-17 2023.

Untuk diketahui penyisihan di Piala Asia U-17 2023 terdapat empat grup terdiri A-D. Masing-masing grup dihuni empat tim.

Tim yang menempati peringkat pertama dan kedua berhak lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2023. Hasilnya pun sudah diketahui.

Ada delapan tim yang mengisi slot perempatfinal. Dari Grup A ada Thailand U-17, yang keluar sebagai juara grup dan Timnas Yaman U-17 sebagai runner up.

Kemudian, dari Grup B, ada Timnas Iran U-17 (juara grup) dan Timnas Korea Selatan U-17 (runner up). Selanjutnya, Grup C diwakili oleh Timnas Arab Saudi U-17 (juara grup) dan Timnas Australia U-17 (runner up).

Sedangkan dari Grup D, Timnas Jepang U-17 dan Timnas Uzbekistan U-17 jadi dua tim terakhir yang dipastikan lolos ke perempatfinal. Di grup ini, Jepang U-17 keluar sebagai juara, sedangkan Uzbekistan U-17 menempati posisi kedua.