Hasil Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Kalah 0-1, The Golden Star Muda Tersingkir!

HASIL Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui, Jumat (23/6/2023) malam WIB. The Golden Star Muda (julukan Vietnam U-17) gagal menuai kemenangan.

Mereka kalah tipis 0-1 dari Uzbekistan U-17. Dengan hasil itu, Vietnam U-17 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-17 2023. Sebaliknya, Uzbekistan U-17 berhak menyegel satu tiket perempatfinal Piala Asia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam U-17 dan Uzbekistan U-17 memainkan tempo cukup tinggi sejak awal laga. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin unggul cepat agar lebih percaya diri dalam memainkan laga.

Pada menit ke-25, Uzbekistan U-17 berhasil unggul lebih dahulu atas Vietnam U-17. Kepastian itu usai Shodiyor Shodobiboyev mencetak gol usai memanfaatkan umpan Lazizbek Mirzayev.

Vietnam U-17 bukan tanpa perlawanan dalam laga itu. Namun, tim itu masih cukup kesulitan untuk mencetak gol balasan ke gawang Uzbekistan U-17.