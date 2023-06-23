Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sebut Akan Interview 1 Kandidat Calon Dirtek Baru PSSI, Joachim Low?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:04 WIB
Erick Thohir Sebut Akan Interview 1 Kandidat Calon Dirtek Baru PSSI, Joachim Low?
Erick Thohir sebut PSSI akan interview satu kandidat Dirtek baru (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sebut akan interview satu kandidat Direktur Teknik (Dirtek) baru. Apakah itu Joachim Low?

Untuk diketahui, posisi Dirtek PSSI saat ini masih dipegang oleh Indra Sjafri. Namun, sosok itu bakal difokuskan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23.

Erick Thohir

Sebab demikian, PSSI akan mencari Dirtek baru agar fokus dengan tugasnya. Terbaru, Erick Thohir mengatakan nama-nama Dirtek baru memang sudah menyusut dari 20 ke enam nama. Bahkan satu kandidat akan diwawancarai dalam waktu dekat ini.

Meski begitu, sampai saat ini belum diketahui siapa kandidat yang masuk list PSSI. Sebelumnya juga beredar isu PSSI akan menjadikan eks juru taktik Timnas Jerman yakni Joachim Low sebagai Dirtek baru PSSI.

"Dirtek memang kami sortir dari 20 menjadi enam. Ada satu kandidat yang akan kami interview," ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan tahap-tahapan untuk menentukan Dirtek baru masih terus berproses. Indra Sjafri dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun sudah tidak sabar terkait calon Dirtek baru.

Halaman:
1 2
      
