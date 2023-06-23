Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Ivar Jenner Tak Lupakan Mendiang Sahabatnya yang Gagal Bela Timnas Indonesia karena Kecelakaan, Bikin Hati Tersentuh!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:09 WIB
Cara Ivar Jenner Tak Lupakan Mendiang Sahabatnya yang Gagal Bela Timnas Indonesia karena Kecelakaan, Bikin Hati Tersentuh!
Ivar Jenner ketika melakoni debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

CARA Ivar Jenner tak lupakan mendiang sahabatnya gagal bela Timnas Indonesia karena kecelakaan bikin hati tersentuh. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tampak belum rela kehilangan sosok sahabatnya bernama Noah Gesser, yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

Sekadar informasi, Ivar Jenner memiliki dua sahabat yaitu Noah Gesser dan Justin Hubner. Ketiganya pun berniat untuk membela Timnas Indonesia pada 2020 silam.

Ivar Jenner

Namun takdir berkata lain. Noah Gesser meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di Utrecht, Belanda pada Juli 2021. Saat itu, Noah Gesser masih berusia 16 tahun.

Sebab demikian, Noah Gesser tak bisa ikut proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Sementara Justin Hubner diketahui batal melanjutkan proses naturalisasi, meski sudah bertemu perwakilan Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI).

Di lain hal, Ivar Jenner seperti melanjutkan mimpi Noah Gesser. Ia melanjutkan proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.

Ivar Jenner pun resmi mendapat status Warga Negara Indonesia (WNI) pada Mei 2023. Pemain FC Utrecht itu juga dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong.

Sementara itu, Ivar Jenner seakan tak melupakan mimpi Noah Gesser untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @timnasgoal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement