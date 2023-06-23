Cara Ivar Jenner Tak Lupakan Mendiang Sahabatnya yang Gagal Bela Timnas Indonesia karena Kecelakaan, Bikin Hati Tersentuh!

CARA Ivar Jenner tak lupakan mendiang sahabatnya gagal bela Timnas Indonesia karena kecelakaan bikin hati tersentuh. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tampak belum rela kehilangan sosok sahabatnya bernama Noah Gesser, yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

Sekadar informasi, Ivar Jenner memiliki dua sahabat yaitu Noah Gesser dan Justin Hubner. Ketiganya pun berniat untuk membela Timnas Indonesia pada 2020 silam.

Namun takdir berkata lain. Noah Gesser meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di Utrecht, Belanda pada Juli 2021. Saat itu, Noah Gesser masih berusia 16 tahun.

Sebab demikian, Noah Gesser tak bisa ikut proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Sementara Justin Hubner diketahui batal melanjutkan proses naturalisasi, meski sudah bertemu perwakilan Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI).

Di lain hal, Ivar Jenner seperti melanjutkan mimpi Noah Gesser. Ia melanjutkan proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.

Ivar Jenner pun resmi mendapat status Warga Negara Indonesia (WNI) pada Mei 2023. Pemain FC Utrecht itu juga dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong.

Sementara itu, Ivar Jenner seakan tak melupakan mimpi Noah Gesser untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @timnasgoal.