PSIS Semarang vs Phnom Penh Crown FC, Gilbert Agius: Jadi Ujian yang Bagus!

SEMARANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, menatap antusias duel kontra Phnom Penh Crown FC sebelum mengarungi Liga 1 2023-2024. Menurutnya, duel ini jadi ujian yang bagus untuk PSIS Semarang.

Pasalnya, Phnom Penh Crown FC merupakan juara di liga Kamboja. Apalagi, Phnom Penh Crown FC diketahui bakal datang ke Tanah Air dengan kekuatan terbaiknya.

“Laga nanti akan jadi ujian yang bagus karena kita menghadapi lawan yang kuat,” ujar Gilbert, dikutip dari situs resmi PT LIB, Jumat (23/6/2023).

“Mereka juara di Kamboja dan diperkuat banyak pemain tim nasional Kamboja,” sambungnya.