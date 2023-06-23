Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSIS Semarang vs Phnom Penh Crown FC, Gilbert Agius: Jadi Ujian yang Bagus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:11 WIB
PSIS Semarang vs Phnom Penh Crown FC, Gilbert Agius: Jadi Ujian yang Bagus!
Klub PSIS Semarang kala berlaga di Liga 1. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

SEMARANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, menatap antusias duel kontra Phnom Penh Crown FC sebelum mengarungi Liga 1 2023-2024. Menurutnya, duel ini jadi ujian yang bagus untuk PSIS Semarang.

Pasalnya, Phnom Penh Crown FC merupakan juara di liga Kamboja. Apalagi, Phnom Penh Crown FC diketahui bakal datang ke Tanah Air dengan kekuatan terbaiknya.

PSIS Semarang

“Laga nanti akan jadi ujian yang bagus karena kita menghadapi lawan yang kuat,” ujar Gilbert, dikutip dari situs resmi PT LIB, Jumat (23/6/2023).

“Mereka juara di Kamboja dan diperkuat banyak pemain tim nasional Kamboja,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
