Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Tak Lawan Malaysia dan Korea Selatan di FIFA Matchday September 2023, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memastikan Timnas Indonesia takkan melawan Timnas Malaysia ataupun Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday September 2023. Penyebabnya pun terungkap.

Erick Thohir mengatakan rasanya cukup berat mendatangkan Korea Selatan dalam kurun waktu yang singkat. Sebab, Timnas Korea Selatan pastinya sudah punya agenda untuk FIFA Matchday Juni 2023.

"Korea Selatan tidak mungkin. Sebab, mereka sudah ada kalender dalam satu tahun," ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Sementara untuk Timnas Malaysia, Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia sebenarnya ingin menghadapi tim itu. Namun, Malaysia juga sudah memiliki jadwal di FIFA Matchday Juni 2023.

"Kalau lawan Malaysia, saya sebenarnya mau. Namun, mereka sudah ada jadwal," ujar Erick.