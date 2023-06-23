Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tindak Tegas Suporter yang Masuk ke Tengah Lapangan Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kami Blacklist!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:56 WIB
Erick Thohir Tindak Tegas Suporter yang Masuk ke Tengah Lapangan Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kami Blacklist!
Erick Thohir dan jajaran PSSI tindak tegas suporter yang masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengambil tindakan tegas terhadap suporter yang masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina. Atas aksi nekatnya itu, suporter yang bersangkutan diblacklist dan tidak boleh menonton laga Timnas Indonesia lagi.

"Kalau pitch invader kemarin pertandingan timnas, pasti aturannya sama kayak China. Tapi kami belum umumkan karena blm rapat Exco PSSI," ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Suporter Timnas Indonesia

(Aksi nekat suporter yang terobos masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina)

Menteri BUMN itu mengatakan nama pelaku pastinya akan masuk daftar hitam PSSI. Sebab, aksinya mencoreng suporter Timnas Indonesia yang sudah berusaha berperilaku tertib dalam laga itu.

"Pasti kami ada larangan tidak boleh nonton pertandingan timnas. Kami akan blacklist," katanya.

Sebagai informasi, pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina, Senin 19 Juni 2023. Usai laga itu pelaku pitch invader ingin berswafoto dengan Alejandro Garnacho.

Aksi itu sempat terjadi di China saat laga Argentina vs Australia. Pelaku dilarang hadir ke stadion selama setahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement