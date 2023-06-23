Erick Thohir Tindak Tegas Suporter yang Masuk ke Tengah Lapangan Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kami Blacklist!

Erick Thohir dan jajaran PSSI tindak tegas suporter yang masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengambil tindakan tegas terhadap suporter yang masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina. Atas aksi nekatnya itu, suporter yang bersangkutan diblacklist dan tidak boleh menonton laga Timnas Indonesia lagi.

"Kalau pitch invader kemarin pertandingan timnas, pasti aturannya sama kayak China. Tapi kami belum umumkan karena blm rapat Exco PSSI," ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

(Aksi nekat suporter yang terobos masuk ke tengah lapangan kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina)

Menteri BUMN itu mengatakan nama pelaku pastinya akan masuk daftar hitam PSSI. Sebab, aksinya mencoreng suporter Timnas Indonesia yang sudah berusaha berperilaku tertib dalam laga itu.

"Pasti kami ada larangan tidak boleh nonton pertandingan timnas. Kami akan blacklist," katanya.

Sebagai informasi, pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina, Senin 19 Juni 2023. Usai laga itu pelaku pitch invader ingin berswafoto dengan Alejandro Garnacho.

Aksi itu sempat terjadi di China saat laga Argentina vs Australia. Pelaku dilarang hadir ke stadion selama setahun.