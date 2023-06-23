Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Akan Pindah Klub pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Dikaitkan dengan Manchester United!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:07 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Akan Pindah Klub pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Dikaitkan dengan Manchester United!
Ilkay Gundogan disebut segera merapat ke Barcelona di musim panas 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang akan pindah klub pada musim panas 2023 bakal dibahas dalam artikel ini. Salah satunya dikaitkan dengan Manchester United.

Kelar musim 2022-2023, sejumlah tim langsung mempersiapkan diri menyambut musim baru 2023-2024. Tak hanya secara taktik, kedalaman skuad juga jadi perhatian untuk meningkatkan kekuatan sebuah tim.

Tak ayal sebuah klub mulai bermanuver untuk membajak pemain dari tim lain demi memperkuat skuadnya. Sebab demikian sejumlah pesepakbola top dunia mulai dirumorkan meninggalkan klub lamanya untuk pindah ke tim baru. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang akan pindah klub pada musim panas 2023:

5. Ilkay Gundogan (Manchester City ke Barcelona)

Ilkay Gundogan

Dimulai dari Ilkay Gundogan. Meski sukses meraih treble winners bersama Manchester City, Gundogan justru dikabarkan akan meninggalkan Etihad Stadium menuju Barcelona.

Informasi itu diwartakan langsung oleh jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano. Ia mengatakan jika Gundogan sudah sepakat dengan Barcelona dan tinggal menunggu peresmian berseragam Barcelona.

Sebagai informasi, ketika membela Manchester City pada musim 2022-2023, Gundogan berkontribusi besar. Ia sudah bermain 51 kali dengan 11 gol dan tujuh assist di semua kompetisi.

4. Sandro Tonali (AC Milan ke Newcastle United)

Sandro Tonali

Berikutnya ada Sandro Tonali. Pemain ini masih berstatus milik AC Milan, namun santer dikaitkan dengan Newcastle United.

Kabar itu datang dari Fabrizio Romano, yang menyebutkan Newcastle United mendekati Tonali. Bahkan disebutkan pemain 23 tahun ini sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Newcastle United.

Sementara itu, Tonali memang punya kontribusi besar di AC Milan. Selama berseragam merah hitam ia sudah merasakan Scudetto satu kali. Selain itu, pada musim 2022-2023 ia bermain 48 kali dengan dua gol dan 10 assist di semua kompetisi.

Halaman:
1 2 3
      
