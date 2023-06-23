Respons Erick Thohir saat Timnas Indonesia Diisukan Melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023

RESPONS Erick Thohir saat Timnas Indonesia diisukan melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023 menarik dikulik. Sebab, isu soal duel Timnas Indonesia vs Malaysia, sedang ramai diperbincangkan.

PSSI memang belum mengumumkan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Agenda FIFA Matchday September 2023 sendiri akan berlangsung pada 4-12 September 2023.

Meski begitu, beredar kabar bahwa Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- yang akan dihadapi skuad Garuda. Kabar itu berembus pertama kali dari unggahan akun Instagram Ekor Harimau Malaya.

"Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional pada bulan September, selain China yang telah menyepakatinya," tulis akun Ekor Harimau Malaya.

"Laga persahabatan ini disebut-sebut telah 'diatur’ oleh kedua tokoh nasional negara tersebut. Kedua negara sedang dalam fase kinerja dan semangat tinggi. Ini waktu terbaik untuk bertemu.. Ayo! Apakah ini benar? (Yang pasti ini) Pertandingan uji coba yang bagus untuk Malaysia," sambungnya.

Terkait lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 sendiri, Erick Thohir pun angkat bicara dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023.

Namun, Erick Thohir menepis kabar sudah ada kesepakatan untuk menggelar laga Timnas Indonesia vs Malaysia. Pasalnya, Malaysia sendiri sudah memiliki jadwal sendiri untuk FIFA Matchday Juni 2023, yakni melawan Timnas China pada 9 September 2023.

“Saya pastikan di bulan September ini kita bakal main. Kalau harus lawan Korea Selatan hingga Jepang, kapan kita dapat poinnya?” ujar Erick Thohir pada sesi konferensi pers di Gedung Menara, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

“Malaysia? Kami sangat terbuka untuk menghadapi mereka. Namun, mereka sudah ada jadwal melawan China pada 9 September,” lanjutnya.