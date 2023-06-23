Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Erick Thohir saat Timnas Indonesia Diisukan Melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:51 WIB
Respons Erick Thohir saat Timnas Indonesia Diisukan Melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023
Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

RESPONS Erick Thohir saat Timnas Indonesia diisukan melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023 menarik dikulik. Sebab, isu soal duel Timnas Indonesia vs Malaysia, sedang ramai diperbincangkan.

PSSI memang belum mengumumkan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Agenda FIFA Matchday September 2023 sendiri akan berlangsung pada 4-12 September 2023.

Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia

Meski begitu, beredar kabar bahwa Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- yang akan dihadapi skuad Garuda. Kabar itu berembus pertama kali dari unggahan akun Instagram Ekor Harimau Malaya.

"Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional pada bulan September, selain China yang telah menyepakatinya," tulis akun Ekor Harimau Malaya.

"Laga persahabatan ini disebut-sebut telah 'diatur’ oleh kedua tokoh nasional negara tersebut. Kedua negara sedang dalam fase kinerja dan semangat tinggi. Ini waktu terbaik untuk bertemu.. Ayo! Apakah ini benar? (Yang pasti ini) Pertandingan uji coba yang bagus untuk Malaysia," sambungnya.

Terkait lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 sendiri, Erick Thohir pun angkat bicara dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023.

Namun, Erick Thohir menepis kabar sudah ada kesepakatan untuk menggelar laga Timnas Indonesia vs Malaysia. Pasalnya, Malaysia sendiri sudah memiliki jadwal sendiri untuk FIFA Matchday Juni 2023, yakni melawan Timnas China pada 9 September 2023.

“Saya pastikan di bulan September ini kita bakal main. Kalau harus lawan Korea Selatan hingga Jepang, kapan kita dapat poinnya?” ujar Erick Thohir pada sesi konferensi pers di Gedung Menara, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

“Malaysia? Kami sangat terbuka untuk menghadapi mereka. Namun, mereka sudah ada jadwal melawan China pada 9 September,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement