Laga Pamungkas Grup D Piala Asia U-17 2023 Hari Ini: Ada Timnas Jepang U-17 vs Timnas India U-17 LIVE di iNews!

LAGA pamungkas Grup D Piala Asia U-17 2023 hari ini, Jumat (23/6/2023) bisa disaksikan di iNews. Ada dua partai penentuan untuk melangkah ke perempatfinal Piala Asia U-17 2023.

Satu di antaranya disiarkan langsung di iNews, yaitu laga Timnas Jepang U-17 vs Timnas India U-17 pada pukul 18.50 WIB. Sementara satu laga lainnya adalah Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17.

Laga pamungkas ini akan menjadi penentu bagi keempat negara. Jepang saat ini sukses memimpin klasemen AFC U17 Asian Cup 2023 dengan koleksi 4 poin dan hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke perempat final. Namun, pastinya mereka tetap mengincar kemenangan.

Pasalnya, tambahan 1 poin hanya menggaransi tiket lolos, tapi tidak menjamin status juara grup jadi milik Samurai Biru. Jika ingin menjadi yang terbaik di Grup D, Jepang harus menang atau minimal meraih hasil lebih bagus dibanding Uzbekistan.

Sedangkan di sisi lawan, India, berada di dua posisi terbawah dengan raihan 1 poin dan perlu memenangi laga ini, sembari memperhatikan perolehan selisih gol para pesaing. India tentu berpeluang untuk menyulitkan Jepang dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menahan Vietnam dan kalah tipis dari Uzbekistan.

Jika melihat catatan pertandingan, India memang masih bisa lolos meski harus berjuang dengan syarat yang tak mudah. Lantas, antara Jepang dan India tim manakah yang akan menguasai jalannya laga pamungkas ini? Saksikan pertandingannya hari ini (Jumat, 23 Juni 2023) pukul 18.50 WIB, secara LIVE di iNews.

Akan ada pula laga seru antara Vietnam melawan Uzbekistan. Timnas Vietnam saat ini berada di posisi ke-4 klasemen Grup D. Di dua laga sebelumnya, Vietnam kalah (0-4) dari Jepang dan imbang (1-1) saat menghadapi India.

Meskipun menjadi juru kunci klasemen Grup D dengan raihan 1 poin, peluang Vietnam untuk lolos ke perempatfinal masih terbuka. Syaratnya, mereka wajib menang atas Uzbekistan, sementara di laga lain, India bermain imbang atau kalah dari Jepang.