HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Bisa Dampingi Rafael Struick di Lini Depan Timnas Indonesia, Nomor 1 Bomber Gacor yang Tak Dilirik Shin Tae-yong!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:38 WIB
3 Pemain yang Bisa Dampingi Rafael Struick di Lini Depan Timnas Indonesia, Nomor 1 Bomber Gacor yang Tak Dilirik Shin Tae-yong!
Berikut 3 pemain yang bisa dampingi Rafael Struick di lini depan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
SEBANYAK 3 pemain yang bisa dampingi Rafael Struick di lini depan Timnas Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Sebelumnya, lini depan Timnas Indonesia bisa dibilang kurang menjanjikan dalam dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2023.

Bagaimana tidak, sejumlah peluang yang tercipta tidak bisa dikonversikan menjadi gol oleh pemain depan Timnas Indonesia saat ditahan Palestina (0-0) dan kalah dari Argentina (0-2). Ketiga pemain depan yang dimaksud yakni Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC), Dimas Drajad (Persikabo 1973), dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Khusus bagi Rafael Struick, winger 20 tahun ini masih bisa dimaklumi karena baru memainkan debutnya bersama Timnas Indonesia. Meski gagal mencetak gol, performa pemain naturalisasi ini pada dua laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina terbilang gemilang.

Sejumlah peluang Timnas Indonesia beberapa di antaranya lahir dari Rafael Struick. Namun, pemain ADO Den Haag ini jelas membutuhkan partner di lini depan yang lebih tajam lagi untuk memecahkan kebuntuan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dampingi Rafel Struick di lini depan Timnas Indonesia?

Berikut 3 Pemain yang Bisa Dampingi Rafel Struick di Lini Depan Timnas Indonesia:

3. Irfan Jauhari

Irfan Jauhari

Daftar pemain yang bisa dampingi Rafel Struick di lini depan Timnas Indonesia untuk urutan ketiga ada winger Persis Solo, Irfan Jauhari. Pemain 22 tahun ini layak untuk dipromosikan ke Timnas Indonesia senior seperti halnya Rafael Struick hingga Ivar Jenner.

Kualitas dan kecepatan yang dimiliki Irfan Jauhari diprediksi bisa menambah ketajaman lini depan Timnas Indonesia. Terbukti, Irfan Jauhari telah berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 dan berhasil mencetak salah satu gol penentu kemenangan Timnas Indonesia U-22 pada laga final melawan Thailand.

2. Ilija Spasojevic

Ilija Spasojevic

Berikutnya adalah bomber Bali United, Ilija Spasojevic. Pemain naturalisasi ini juga bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk mendampingi Rafael Struick di lini depan Timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Selain memiliki pengalaman yang malang melintang, Ilija Spasojevic juga mempunyai insting mencetak gol yang tajam. Tercatat, penyerang 35 tahun itu telah mengoleksi 17 gol untuk Bali United di Liga 1 musim lalu.

Halaman:
1 2
      
