HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Jadi Pemain Paling Sering Dilanggar di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:20 WIB
Marselino Ferdinan Jadi Pemain Paling Sering Dilanggar di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan jadi pemain paling sering dilanggar di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis asal Inggris yang bekerja untuk The Guardian dan Liverpool.com, Bence Bocsak.

Masih hangat dalam ingatan, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Argentina dengan skor 0-2 dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Duel bersejarah ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Marselino Ferdinan

Kendati kalah, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- nyatanya susah payah untuk menjebol gawang Timnas Indonesia, khususnya dalam 30 menit pertama. Statistik secara keseluruhan, pertahanan Timnas Indonesia cukup disiplin dengan melakukan 19 tekel, 22 intersep, dan 10 sapuan.

Meski pada akhirnya, Timnas Argentina dapat membobol gawang Timnas Indonesia lewat tendangan jarak jauh Leandro Paredes dan sundulan Cristian Romero hasil bola mati. Menariknya, ada satu statistik yang tak dapat dikuasai oleh pemain juara Piala Dunia 2022 itu, yakni pemain paling sering dilanggar.

Pada laga tersebut, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, menurunkan 11 pemain starter dan enam pemain pengganti. Di antara 17 pemain Timnas Argentina yang mengalahkan Timnas Indonesia itu, tak ada yang bisa mengalahkan statistik milik Marselino Ferdinan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
