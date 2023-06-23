Beredar Foto Rafael Struick saat Kecil, Ketampanannya Jadi Sorotan!

BEREDAR foto Rafael Struick saat kecil, ketampanannya jadi sorotan. Sekadar diketahui, Rafael Struick menjadi salah satu pemain debutan Timnas Indonesia yang paling bersinar dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Selain memiliki wajah yang tampan, Rafael Struick juga mempunyai skill dan permainan cepat yang memukau. Tak heran, pemain 20 tahun itu selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong pada dua laga yang dimainkan Timnas Indonesia kontra Palestina dan Argentina.

Saat Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina 0-0, Rafael Struick bermain sebagai starter selama 45 menit. Selama babak pertama, winger ADO Den Haag itu kerap menunjukkan aksinya yang mampu merepotkan barisan pertahanan Palestina hingga menciptakan peluang berbahaya.

Kemudian saat Timnas Indonesia dikalahkan Argentina 0-2, Rafael Struick juga masuk starting XI dan bermain selama 64 menit. Selama waktu itu, pemain debutan Timnas Indonesia tersebut juga tampil gemilang dan mampu membuat Emiliano Martinez dkk kewalahan.

Menariknya, Rafael Struick selalu disoroti kamera berkat skill dan ketampanannya. Sebut saja seperti sebelum laga Timnas Indonesia vs Argentina dimulai, pemain ADO Den Haag itu disorot kamera cukup lama saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tak heran, Rafael Struick banyak digandrungi kaum hawa. Baru-baru ini, beredar foto Rafael Struick saat masuh kecil. Meski masih imut, ketampanannya jadi sorotan!