HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze yang Dijual Secara Online

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:28 WIB
Segini Harga Jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze yang Dijual Secara Online
Jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze dijual secara online untuk fans Indonesia (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
HARGA jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze yang dijual secara online akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, KMSK Deinze resmi menjual jersey orisinil Marselino Ferdinan khusus untuk fans di Indonesia.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan Twitter resmi KMSK Deinze. Dalam unggahan klub divisi kedua Liga Belgia itu mempromosikan jersey kandang Marselino Ferdinan yang telah dijual di Indonesia.

Jersey Marselino Ferdinan

(Jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze yang dijual online (Foto: Twitter/@KMSKDeinze)

“Hai fans Indonesia, hari ini adalah harinya! Jersey kandang KMSK Deinze dari Marselino Ferdinan sedang dijual di Indonesia,” tulis pernyataan resmi KMSK Deinze di akun Twitternya, dikutip Jumat (23/6/2023).

Agar laku terjual, KMSK Deinze menyertakan link salah satu toko online sebagai pihak ketiga yang menjual jersey Marselino Ferdinan itu. Pada toko online tersebut, tercantum bahwa harga jersey Marselino Ferdinan di KMSK dibanderol senilai Rp1.400.000.

Tentunya, angka tersebut terbilang sangat mahal di mata pencinta sepakbola Indonesia. Kendati begitu, jersey Marselino Ferdinan di KMSK Deinze itu terpantau sudah terjual sekira lima buah.

Jersey KMSK Deinze khusus untuk Marselino Ferdinan tersebut diproduksi dengan stok terbatas. Itu artinya, hanya pembeli tercepat yang bisa mendapatkan jersey wonderkid Timnas Indonesia itu.

