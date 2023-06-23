Timnas Indonesia Diisukan Lawan Malaysia 2 Bulan Lagi, Kesempatan Shin Tae-yong Balas Dendam kepada Kim Pan-gon!

Shin Tae-yong bisa membalaskan dendam kepada Kim Pan-gon di laga Timnas Indonesia vs Malaysia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

TIMNAS Indonesia diisukan lawan Malaysia 2 bulan lagi, kesempatan Shin Tae-yong balas dendam kepada Kim Pan-gon! Setelah melewati FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Indonesia dan Malaysia baru akan melakoni pertandingan lagi pada September 2023.

Harimau Malaya –julukan Malaysia– dijadwalkan bertemu China dan satu slot lagi masih tersedia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih mencari dua calon lawan yang tepat untuk FIFA Matchday September 2023.

(Timnas Indonesia dan Malaysia bisa bertemu di FIFA Matchday September 2023)

Namun, akun fanbase suporter Timnas Malaysia, @ekorharimaumalaya mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Akun ini menyebut ada potensi Timnas Indonesia dan Malaysia bertemu di FIFA Matchday September 2023.

“Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional pada bulan September, selain China yang telah menyepakatinya. Laga persahabatan ini disebut-sebut telah "diatur" oleh kedua pemimpin negara,” tulis akun @ekorharimaumalaya.

“Kedua negara sedang dalam fase semangat yang tinggi. Karena itu, ini waktu terbaik untuk bertemu. Ayo,” sambung akun tersebut.

Jika pertemuan ini benar terjadi, laga nanti merupakan momentum Shin Tae-yong membalaskan dendam kepada pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon. Ketika keduanya bekerja di bawah payung Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) pada 2018, Kim Pan-gon pernah memecat Shin Tae-yong.