Segini Harga Pasaran Rizky Ridho, Bek Persija Jakarta yang Jadi Salah Satu Pemain Timnas Indonesia Termahal

SEGINI harga pasaran Rizky Ridho, bek anyar Persija Jakarta yang jadi salah satu pemain termahal Timnas Indonesia. Seperti yang telah diketahui, pemain muda Indonesia, Rizky Ridho, menggemparkan jendela transfer Liga 1 dengan meninggalkan Persebaya Surabaya dan berlabuh ke Persija Jakarta.

Sebenarnya kabar merapatnya sang bek andalan Timnas Indonesia ini mulai tercium sejak paruh musim Liga 1 2022-2023. Namun Rizky Ridho bertahan di Persebaya hingga sisa kontraknya habis pada akhir musim. Setelah itu, dia baru meninggalkan klub yang membesarkan namanya itu.

Ya, Rizky Ridho merupakan pemain kelahiran Surabaya, 21 November 2021. Namanya mulai tercium di dunia sepakbola Indonesia setelah Rizky Ridho mengawali karier sepakbolanya dengan bergabung bersama akademi Persebaya Surabaya.

Namanya kemudian mulai mencuat ke persepakbolaan nasional setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia U-19. Penampilan apiknya itu kemudian membuat dirinya dipromosikan dari tim muda Persebaya menuju ke tim senior klub berjuluk Bajul Ijo tersebut pada 5 Januari 2020.

Selama lebih dari tiga tahun bersama Bajul Ijo, Rizky Ridho tampil dengan cukup konsisten dalam 43 laga dan mencetak 3 gol. Performa yang konsisten ini juga membuatnya menjadi langganan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Tidak hanya oleh Shin Tae-yong, Rizky Ridho juga menjadi kepercayaan Indra Sjafri untuk mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Diberi amanah mengemban ban kapten, Rizky Ridho membuktikan diri dengan membawa skuad Garuda Muda meraih medali emas setelah 32 tahun lamanya di SEA Games.