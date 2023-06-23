Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sikap Ivar Jenner Bikin Terenyuh Usai Sahabatnya Gagal Bela Timnas Indonesia karena Meninggal Dunia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:00 WIB
Sikap Ivar Jenner Bikin Terenyuh Usai Sahabatnya Gagal Bela Timnas Indonesia karena Meninggal Dunia
Ivar Jenner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIKAP Ivar Jenner bikin terenyuh usai sahabatnya, Noah Gesser, gagal bela Timnas Indonesia karena meninggal dunia. Bagaimana tidak, Ivar Jenner masih rajin mengisi kolom komentar sang mendiang sahabatnya itu, meski telah tiada.

Sekadar diketahui, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Gesser merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia. Ketiga pemain keturunan tersebut menghabiskan masa kecil bersama di Negeri Kincir Angin -julukan Belanda.

Ivar Jenner

Menurut laporan akun Instagram @timnasgoal, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Gesser, pada 2020, sama-sama berniat untuk membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Akan tetapi, takdir berkata lain.

Pasalnya, Noah Gesser mengalami kecelakaan dan dinyatakan meninggal dunia pada 30 Juli 2021. Sahabat dari Ivar Jenner dan Justin Hubner itu mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 16 tahun akibat kecelakaan tragis di Utrecht, Belanda.

Alhasil, Noah Gesser batal dinaturalisasi, sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner menjalani proses perpindahan kewarganegaraan Indonesia tersebut. Namun, baru Ivar Jenner yang merampungkan proses naturalisasi, sedangkan Justin Hubner batal dinaturalisasi.

Ivar Jenner sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak Mei 2023. Pemain FC Utrecht itu baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Timnas Palestina pada 14 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
