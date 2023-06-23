Jurnalis Luar Negeri Puji Setinggi Langit Aksi dan Koreo Suporter Timnas Indonesia saat Lawan Argentina

JURNALIS luar negeri puji setinggi langit aksi dan koreo suporter Timnas Indonesia saat lawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 lalu.

Laga yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Argentina berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Meski gagal meraih kemenangan, suporter Timnas Indonesia tetap memberi dukungan hangat.

Pasalnya, Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan. Marc Klok dan kolega memiliki sejumlah peluang yang mengancam gawang Argentina kawalan Emiliano Martinez.

Tidak hanya penampilan Timnas Indonesia saja yang mencuri perhatian. Aksi dan koreo yang luar biasa dari suporter Timnas Indonesia berhasil menjadi sorotan jurnalis luar negeri.

Jurnalis luar negeri puji setinggi langit aksi dan koreo suporter Timnas Indonesia saat lawan Argentina pada pertandingan tersebut. Gaston Edul, jurnalis asal Argentina takjub dengan antusiasme pecinta sepakbola di Indonesia. Melalui akun Twitternya, @gastonedul, dia mengatakan iklim sepakbola di Indonesia mirip seperti di Amerika Selatan.

“Iklim di lapangan adalah salah satu kualifikasi Amerika Selatan. Drum, teriakan, dan dorongan,” tulis Gaston pada, Senin (19/06/23).