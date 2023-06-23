Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Wanita yang Memiliki Gaji Super Tinggi di Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Chelsea!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:26 WIB
5 Pesepakbola Wanita yang Memiliki Gaji Super Tinggi di Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Chelsea!
Tim sepakbola wanita Chelsea (Foto: Instagram/chelseafc)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola wanita yang memiliki gaji super tinggi di Eropa akan Anda ketahui di sini. Seiring berjalannya waktu, sepakbola wanita memang mulai populer di dunia.

Sama halnya seperti olahraga sepakbola laki-laki, perputaran uang dan bisnis di kancah sepakbola wanita juga sangat menggiurkan. Oleh sebab itu, banyak klub-klub top Eropa yang membuat klub sepakbola wanita mereka.

Dalam urusan transfer dan gaji pemain, sepakbola wanita juga sangat kompetitif. Bahkan, terdapat sejumlah pesepakbola wanita yang memiliki gaji super tinggi. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Wanita yang Memiliki Gaji Super Tinggi di Eropa

5. Alex Greenwood

Alex Greenwood

Alex Greenwood merupakan pesepakbola wanita yang memperkuat klub Manchester City. Seperti diketahui, Manchester City memang dikenal sebagai klub yang berani merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan pemain yang mereka inginkan.

Di klub sepakbola wanita, Manchester City memiliki Alex Greenwood sebagai pemain termahal mereka. Pemain berposisi bek yang sangat handal dalam eksekusi bola mati ini memiliki gaji senilai 200 ribu pounds atau sekitar Rp3,8 miliar setahun.

4. Pernille Harder

Pernille Harder

Sama halnya seperti Manchester City, Chelsea juga tidak segan membayar mahal pemain incaran mereka termasuk di tim wanita. Salah satu pemain wanita termahal yang dimiliki The Blues -julukan Chelsea- adalah Pernille Harder.

Pernille Harder merupakan seorang gelandang serang yang juga bisa beroperasi menjadi striker. Bersama The Blues, Harder mendapat gaji senilai 301 ribu pounds atau sekitar Rp5,5, miliar per tahun. Hal ini sesuai dengan pencapaiannya yang berhasil mencetak 19 gol dalam 42 pertandingan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement