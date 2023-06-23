5 Pesepakbola Wanita yang Memiliki Gaji Super Tinggi di Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Chelsea!

SEBANYAK 5 pesepakbola wanita yang memiliki gaji super tinggi di Eropa akan Anda ketahui di sini. Seiring berjalannya waktu, sepakbola wanita memang mulai populer di dunia.

Sama halnya seperti olahraga sepakbola laki-laki, perputaran uang dan bisnis di kancah sepakbola wanita juga sangat menggiurkan. Oleh sebab itu, banyak klub-klub top Eropa yang membuat klub sepakbola wanita mereka.

Dalam urusan transfer dan gaji pemain, sepakbola wanita juga sangat kompetitif. Bahkan, terdapat sejumlah pesepakbola wanita yang memiliki gaji super tinggi. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Wanita yang Memiliki Gaji Super Tinggi di Eropa

5. Alex Greenwood





Alex Greenwood merupakan pesepakbola wanita yang memperkuat klub Manchester City. Seperti diketahui, Manchester City memang dikenal sebagai klub yang berani merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan pemain yang mereka inginkan.

Di klub sepakbola wanita, Manchester City memiliki Alex Greenwood sebagai pemain termahal mereka. Pemain berposisi bek yang sangat handal dalam eksekusi bola mati ini memiliki gaji senilai 200 ribu pounds atau sekitar Rp3,8 miliar setahun.

4. Pernille Harder





Sama halnya seperti Manchester City, Chelsea juga tidak segan membayar mahal pemain incaran mereka termasuk di tim wanita. Salah satu pemain wanita termahal yang dimiliki The Blues -julukan Chelsea- adalah Pernille Harder.

Pernille Harder merupakan seorang gelandang serang yang juga bisa beroperasi menjadi striker. Bersama The Blues, Harder mendapat gaji senilai 301 ribu pounds atau sekitar Rp5,5, miliar per tahun. Hal ini sesuai dengan pencapaiannya yang berhasil mencetak 19 gol dalam 42 pertandingan.