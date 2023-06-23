Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Marko Simic Langsung Gacor?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Marko Simic Langsung Gacor?
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Ratchaburi FC akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Sesuai jadwal yang telah dirilis Persija Jakarta di laman resminya, laga uji coba internasional tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 25 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Setengah jam sebelum duel Persija Jakarta vs Ratchaburi FC dimulai, akan ada sajian hiburan dari band the Jakmania, Orkes Biang Kerok (OBK), mulai pukul 19.00 WIB. Sementara itu, tiket laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC sudah bisa dibeli di laman resmi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta

Merujuk pada rilis Persija Jakarta di laman resminya, harga tiket laga tersebut dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Untuk kategori VVIP, tiket dibanderol seharga Rp500.000. Lalu, untuk kategori VIP Barat, tiket seharga Rp50.000. Kemudian, kategori I Barat, harga tiket Rp150.000.

Adapun, untuk tiket kategori Ekonomi (Timur, Utara dan Selatan), khusus untuk pemegang KTA The Jakmania, bisa didapatkan melalui korwil masing-masing. Tentunya, duel Persija Jakarta kontra Jonathan Khemdee dan kolega sangat dinantikan oleh The Jakmania.

Apalagi, Persija Jakarta mendapat amunisi tambahan jelang melawan Ratchaburi FC setelah Marko Simic kembali ke klub raksasa ibu kota itu. Marko Simic resmi diboyong oleh Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, Marko Simic pernah membela Persija Jakarta pada periode 2018-2022. Selama berseragam Macan Kemayoran, bomber asal Kroasia itu sukses meraih gelar Piala Presiden 2018, Boost Fix Super Cup 2018, Liga 1 2018, dan Piala Menpora 2021.

Selain meraih prestasi bersama Persija Jakarta, Marko Simic juga mendapat sejumlah penghargaan individu. Ia tercatat sebagai Pemain Terbaik Piala Presiden 2018, Top Skor Piala Presiden 2018 (11 gol), Top Skor Liga 1 2019 (28), dan Top Skor Piala Gubernur Jatim 2020 (6).

Kini, memori indah antara Marko Simic bersama Persija Jakarta akan kembali tersaji di Liga 1 2023-2024. Melihat statistik di atas, akankah Marko Simic langsung gacor untuk menjadi predator Persija Jakarta?

